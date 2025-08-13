Chris Algieri: Legado de Canelo se empañará si pierde ante Crawford

Chris Algieri, excampeón mundial y analista de boxeo, cree que si Saúl ‘Canelo’ Álvarez pierde el campeonato indiscutido de 168 libras ante Terence Crawford el 13 de septiembre su legado se verá “gravemente” empañado.

En una entrevista con Fight Hub TV, Algieri explicó que Canelo Álvarez tiene todo que perder con Crawford porque lo superaría alguien que subió dos divisiones y reforzaría las críticas en su contra por no pelear con ciertos boxeadores.

“Podría lograrlo, y si pierde, no creo que afecte mucho su legado. Todos los logros que ya tiene, Crawford, no serán olvidados. Está subiendo dos divisiones de peso. Así que creo que es una situación de ganar-ganar, perder-perder para estos chicos. Ganar-ganar para Crawford, perder-perder para Canelo. Ese es un gran punto de Crawford. Es una buena manera de ponerle los pelos de punta a Canelo. Sí, hay mucho en juego para Canelo porque si pierde, su legado se verá gravemente empañado”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Perdió contra un peso welter. Perdió contra un peso ligero. Fue campeón mundial de peso ligero. Él (Crawford) subió dos categorías de peso. Tenía 30 años (corrección: 37, casi 38). Habrá mucho de eso. Muchas de las críticas que Canelo ha recibido últimamente, por no pelear con ciertos boxeadores, se volverán en su contra aún más. Me gusta Canelo, pero recibe muchas críticas. Así que creo que una derrota aquí va a ser mucho más grave. Una derrota aquí va a avivar las llamas”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán el próximo 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo vs. Crawford será por Netflix y sin pago por evento

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York