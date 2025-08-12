Shawn Porter sobre Canelo vs. Crawford: “Me preocupa”

Shawn Porter se mostró preocupado por la capacidad de Terence Crawford de absorber los golpes de Saúl ‘Canelo’ Álvarez durante los 12 rounds de la pelea que protagonizarán el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hub TV, Porter cree que Canelo Álvarez intentará desgastarlo con sus golpes al cuerpo desde el inicio y Crawford no está acostumbrado a esta potencia, lo que le dará ventaja a mexicano.

“Me preocupa que absorba un golpe de Canelo, especialmente a lo largo de 12 asaltos. Sé esto sobre Canelo: va a bajar el ritmo. Así que creo que, si acaso, Canelo intentará empezar rápido, golpearlo y desestabilizarlo antes de que se haga tarde, y aún conserva ese impulso. Hay muchos componentes que hacen a un campeón”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Hay tantos componentes que forman a una leyenda. Hay mucho que analizar. Es una conversación que dura fácilmente una hora cuando hablamos de todos los componentes que tiene Terence Crawford. Todos los componentes que tiene Canelo, y cómo se equilibran, y quién se supera mutuamente. Intentamos hacer eso con Errol Spence y Terence Crawford. Y vimos cómo resultó”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se verán las caras el 13 de septiembre en Las Vegas. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

