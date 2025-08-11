Gabriel Rosado no cree que Crawford se mueva mucho ante a Canelo

Gabriel Rosado no cree que Terence Crawford se mueva mucho cuando enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas, ya que ese no es el estilo del estadounidense.

En una entrevista con Fight Hub TV, Rosado señaló que Crawford se parará de frente a intercambiar y esto le será favorable a Canelo Álvarez en el enfrentamiento porque podría lastimarlo.

“Dicen que Canelo tiene problemas con los que se mueven. La realidad es que Crawford no es un boxeador que se mueva. Crawford es un peleador que trabaja con los ángulos. No es de pie como Muhammad Ali. No es ese tipo de boxeador. Así que estará ahí para recibir golpes, y eso favorece a Canelo. ¿De la noche a la mañana, Crawford cambiará su estilo y se convertirá en un peleador, subiendo tres categorías de peso?”, dijo.

Terence Crawford quiere demostrar que sí puede superar a Canelo Álvarez. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Ahora, vas a levantar todo ese peso, y nunca antes has boxeado así. ¿Cómo puedes? Simplemente no lo veo cambiando su estilo. Crawford es un tipo con corazón y un verdadero peleador. Llegará un momento en que, si Canelo lo alcanza, su orgullo y su ego se harán presentes, e intentará recuperarlo. Eso le abrirá oportunidades a Canelo para conectar golpes fuertes”, agregó.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es una de las peleas más esperadas del 2025. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

· Joel Díaz sobre los que dicen que Crawford vencerá a Canelo: “Estúpidos”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York