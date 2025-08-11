John Ryder señala la clave para que Crawford derrote a Canelo

John Ryder señaló que la clave para que Terence Crawford pueda derrotar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre es seguir la estrategia que utilizó Dmitry Bivol cuando enfrentó al mexicano en 2022.

En una entrevista con FightHype, Ryder cree que el manejo de la distancia y el movimiento ayudarán a Crawford frente al poderoso Canelo Álvarez, pero cree que el peso podría afectarlo.

“Creo que solo tiene que seguir el plan de Bivol, entrando y saliendo. Muchos peleadores son estigmatizados por ser ‘corredores’, pero Crawford es un talento excepcional, indiscutido en dos categorías de peso. Si alguien puede hacerlo, es él, pero el peso va a ser un factor muy importante”, dijo.

Terence Crawford aseguró que no correrá como lo hizo Scull contra Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Bivol usó su tamaño y jab para mantener a raya a Canelo Álvarez. Además, su constante movimiento, gran condición física, paciencia para no arriesgarse en intercambios innecesarios y efectividad de golpeo le permitió salir airoso ante el mexicano.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán el próximo 13 de septiembre. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Papá de Benavídez sobre Canelo vs. Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

· Joel Díaz sobre los que dicen que Crawford vencerá a Canelo: “Estúpidos”

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York