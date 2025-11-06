Vergil Ortiz dice que no siente presión por su pelea con Lubin

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), comentó que no siente presión para su pelea contra Erickson Lubin este sábado 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En una entrevista con la revista The Ring, Ortiz Jr. declaró que Lubin será el que subirá con presión al cuadrilátero porque la gente lo ve como el perdedor y eso lo vuelve un poco peligroso.

“Creo que tiene más presión (Lubin) porque mucha gente lo da por vencido. Eso va a motivarlo aún más. Eso, a su vez, va a sacar lo mejor de mí porque él va a tener cierta urgencia en el ring. Así que ahora yo también tengo urgencia”, dijo.

Erickson Lubin está seguro de que vencerá a Vergil Ortiz Jr. Crédito: Steve Luciano | AP

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

En cambio, el estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11. Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano.

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino y consolidarse en la categoría. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

