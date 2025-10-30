Óscar de la Hoya dice que Ortiz vs. Lubin sorprenderá a la gente

El promotor Óscar de la Hoya expresó que la pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Erickson Lubin, por el título interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sorprenderá gratamente a la gente el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En declaraciones a Golden Boy Promotions, De la Hoya comentó que Lubin no será un oponente fácil para Ortiz Jr., pero aseguró que este tipo de peleas son las que motivan al mexoamericano.

“Es una pelea que va a sorprender gratamente a la gente. Lubin no es un rival fácil. El hecho de que nadie quiera pelear con Vergil le da la motivación para seguir adelante”, dijo.

Óscar de la Hoya es el promotor de Vergil Ortiz Jr. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

En cambio, el estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11. Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano.

Erickson Lubin es el próximo rival de Vergil Ortiz Jr. Crédito: John Locher | AP

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino y consolidarse en la categoría. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

