Vergil Ortiz sobre pelea con Lubin: “Será una partida de ajedrez llena de acción”

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que su pelea con Erickson Lubin será una partida de ajedrez llena de acción cuando suban al ring el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En declaraciones a la revista The Ring, Ortiz Jr. destacó que Lubin es uno de los mejores de la categoría y por eso cree que este enfrentamiento tiene todo lo necesario para ser la Pelea del Año.

“Definitivamente tiene la receta para ser una contendiente a Pelea del Año y una guerra. Tiene todos los ingredientes con dos peleadores que aman la pelea. Lubin se deja caer y le encanta pelear. Se para en la bolsa, lanza y boxea. Será una partida de ajedrez llena de acción y muy divertida para los aficionados”, dijo.

Erickson Lubin planea vencer a Vergil Ortiz Jr. Crédito: Steve Luciano | AP

“Es un buen regreso a casa y una buena pelea contra un buen oponente. Lubin es uno de los mejores peleadores de la división, y estoy feliz de hacer una pelea de alto calibre como esta”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

En cambio, el estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11. Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano.

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino y consolidarse en la categoría. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

