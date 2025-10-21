Erickson Lubin cree que es el mejor oponente que ha enfrentado Ortiz

Erickson Lubin cree que es el mejor oponente al que ha enfrentado Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por su experiencia y los retos que ha tenido en la categoría.

En una entrevista con la revista The Ring, Lubin se comparó con Israil Madrimov y Serhii Bohachuk, ex rivales de Ortiz Jr., y piensa que es superior a ellos en habilidades.

“Sé que Vergil Ortiz vendrá con lo mejor de sí, pero creo que soy su mejor oponente. Siento que soy el mejor al que se ha enfrentado. Sé que voy a su patio trasero, pero siento que aquí es donde todo lo que he pasado, todas las peleas difíciles que he peleado y todas las eliminatorias por el título que he pasado, siento que esta pelea aquí es donde obtengo toda mi gloria”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. pondrá en juego su título interino frente a Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“No me malinterpreten, peleó contra Madrimov y Bohachuk. Son dos oponentes respetables, pero no son los mejores en la categoría. Bohachuk no ha sido realmente un campeón, pero siempre da la pelea. Y esa fue una victoria discutible, dirían algunos, una victoria discutible para Vergil Ortiz. Y luego, contra Madrimov, sentí que Ortiz lució bien. Honestamente, Madrimov es un poco inexperto”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

En cambio, en su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Erickson Lubin planea vencer a Vergil Ortiz para convertirse en el mejor de 154 libras

· Vergil Ortiz sobre pelea con Erickson Lubin: “Quiero ganar y lucir bien”

· Erickson Lubin quiere “callarle la boca a todos” contra Ortiz Jr.