Oleksandr Usyk quiere exponer sus cinturones ante Deontay Wilder

El campeón mundial Oleksandr Usyk tiene sus planes claros para este 2026 y quiere enfrentarse a Deontay Wilder para demostrar que puede vencer a los mejores contendientes del peso completo en la actualidad.

El ucraniano ya se ha enfrentado a Tyson Fury y Anthony Joshua en el pasado, venciendo a dos de los considerados mejores púgiles de la categoría, por eso el siguiente en su lista de rivales es el estadounidense Wilder.

Usyk confirmó en una entrevista para Ready To Fight que quiere pelear por primera vez en Estados Unidos y contra el “Bombardero de Bronce”.

“Primero quiero boxear en Estados Unidos, es América y segundo, Wilder ha estado en la cima durante los últimos 10 años. Los tres grandes eran Joshua, Fury y Wilder. Vencí a Joshua dos veces, vencí a Fury dos veces, y queda uno invicto, Wilder”, comentó Usyk sobre sus planes para este año.

Usyk está viviendo su mejor momento

Oleksandr Usyk, quien cumplió recientemente 39 años, mantiene un récord imbatible de 24-0, con 15 triunfos por la vía del sueño, además, ha hecho historia en el boxeo mundial, se convirtió en el primer peleador en la era de los cuatro títulos mundiales en ser campeón indiscutido del peso pesado y peso crucero.

Ahora con el enfoque que tiene en enfrentar a Wilder, esta podría ser una gran oportunidad para que Usyk amplíe su legado en este deporte.

Por su parte, Wilder está viviendo un mal momento en su carrera dentro de los ensogados, ha sufrido cuatro derrotas en sus últimas seis presentaciones en el ring, dejando una marca de 44-4-1 (43 KOs). Aunque esto no le resta méritos para medirse a Usyk.

Por el momento solo son pretensiones del campeón ucraniano, aunque desde el Concejo Mundial de Boxeo (CMB), su presidente Mauricio Sulaimán le habría hecho el guiño para que se dispute este combate exponiendo así la faja verde y oro en el peso completo.

Usyk no pelea desde julio del pasado año, en esa oportunidad venció con un sólido nocaut en el quinto asalto a Daniel Dubois, en un choque que se escenificó en el estadio de Wembley y que vio como Oleksandr retuvo sus cuatro cinturones mundiales.