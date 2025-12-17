Deontay Wilder arremete contra De La Hoya y Golden Boy: “Me daban las sobras”

El excampeón mundial de peso pesado Deontay Wilder rompió el silencio y lanzó una contundente respuesta contra Oscar de la Hoya, luego de que el histórico exboxeador y promotor lo calificara como un peleador que no alcanzó su máximo potencial.

Lejos de aceptar la crítica, Wilder defendió su carrera con un discurso cargado de orgullo, reproches y señalamientos directos a Golden Boy Promotions.

“Eso es una locura. Tal vez su definición de underachiever es distinta a la nuestra”, comenzó Wilder, recordando que llegó tarde al boxeo, pues empezó oficialmente a los 21 años, cuando muchos ya lo daban por descartado. “Me dijeron que era demasiado tarde, que ya no tenía futuro. Aun así, entré y noqueé a todos los que se me pusieron enfrente”.

Del anonimato a campeón mundial

Wilder repasó su ascenso meteórico: en año y medio pasó de ser un novato a clasificar a los Juegos Olímpicos, donde además ganó una medalla siendo el boxeador con menos experiencia del equipo estadounidense.

“Ocho años después me convertí en campeón del mundo, con uno de los porcentajes de nocaut más altos en la historia del boxeo, y todavía hoy sigo siendo uno de los pesos pesados más comentados”, enfatizó.

En ese contexto, el ‘Bronze Bomber’ lanzó la pregunta clave: “¿En qué parte de ese camino se supone que yo fui un underachiever, cuando todo estaba en mi contra y no tenía recursos?”.

Señalamientos directos a Golden Boy

Wilder también explicó que su relación con Golden Boy fue más complicada de lo que muchos creen.

Aseguró que durante años no recibió el respaldo promocional esperado, al punto de tener que pedir dinero prestado a la promotora para poder montar funciones.

“Mientras otros peleadores recibían oportunidades, yo esperaba llamadas. Cuando peleaba, me daban las sobras, aun cuando yo era el mejor del grupo”, reclamó.

Según el excampeón, solo cuando estaba por disputar el título mundial sintió que De la Hoya intentó impulsarlo públicamente.

“Si me hubieran controlado totalmente, quizá hoy sí sería un underachiever. Pero gracias a que hicimos nuestro propio camino, llegué a donde llegué”, sentenció.

Wilder cerró su mensaje con una declaración desafiante y personal: “Soy la rosa que salió del concreto. No soy un underachiever, soy un overachiever.

