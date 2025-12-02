Usyk sobre Joshua vs. Paul: “Un Rolls-Royce no puede competir con un Fiat”

El ucraniano Oleksandr Usyk aseguró que Jake Paul no está al mismo nivel que Anthony Joshua al comparar al youtuber con un Fiat y al excampeón de peso pesado con un Rolls-Royce.

En declaraciones a Boxing King Media, Usyk explicó que el enfrentamiento que protagonizarán Joshua y Paul el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami no tiene ningún sentido.

“¿Peligroso para Anthony? Quizás. Un Rolls-Royce no se puede comparar con un coche viejo. Un Rolls-Royce no puede competir con un Fiat. No tiene sentido. Jake Paul es un Fiat”, dijo.

Anthony Joshua dejó claro que subirá al ring para destrozar a Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul quiere sorprender al mundo. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

