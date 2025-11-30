Anthony Joshua asegura que expondrá a Paul: “Voy a romperle la cara”

Anthony Joshua aseguró que expondrá a Jake Paul y le romperá la cara delante de todo el mundo cuando se enfrenten el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

En una conferencia de prensa, Joshua comentó que no subestima para nada a Paul, pero expresó que le dará un baño de realidad sobre el ring y le romperá su ilusión de seguir siendo boxeador.

“Voy a romperle la cara, voy a destrozarle el cuerpo. Voy a pasarle por encima. Esa es la mentalidad que tengo como boxeador. Sé lo que llevo en el corazón. Sé lo que llevo en la mente. Estoy aquí para competir y demostrarme a mí mismo que soy el mejor peleador”, dijo.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

“Voy a ir hacia adelante, imponerme, conectar golpes duros y exponerlo a ciertos trucos del boxeo que quizá aún no haya visto. Voy a llevarlo a otra escuela de boxeo a la que no creo que haya estado expuesto todavía. Necesito cortarlo, necesito destrozarlo y necesito hacerle daño. Necesito noquearlo. No hay nada más que eso”, agregó.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara que dejó expuesta la diferencia de altura. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

