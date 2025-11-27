Famoso promotor sobre Joshua vs. Paul: “Podría ser una colisión desagradable”

El promotor Frank Warren opinó que la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul “podría ser una colisión desagradable” por el peligro que representa para el youtuber enfrentarse a un peso pesado natural.

En una entrevista con Sky Sports, Warren reconoció la valentía de Paul por aceptar este enorme desafío contra Joshua, pero -independientemente de lo que ocurra- será un duelo muy lucrativo.

“Es un paso enorme para él (Paul), un paso enorme. Pelear contra un peso pesado natural, un tipo corpulento, dos veces campeón mundial de peso pesado, medallista de oro olímpico, todo eso, es un primer paso enorme, y llegará como un claro perdedor, un perdedor enorme”, dijo.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

“Todo el mundo lo estará viendo. Podría ser una colisión desagradable. Lo comparo con un accidente de coche. Pero la gente lo verá y tendrá grandes números”, agregó.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

