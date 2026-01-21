Julio César Chávez Jr. habló sobre la legitimidad de su pelea contra Jake Paul

Mucho se ha cuestionado la participación de influencers en combates profesionales de boxeo. Jake Paul había sido el peleador que más ruido generó. Paul derrotó a peleadores como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. El hijo de la “Leyenda” reveló detalles de su combate contra el youtuber estadounidense.

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se enfrentaron el 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos. En la categoría peso crucero, Jake Paul se llevó la contienda por decisión unánime. La pelea fue pautada a 10 rounds. Chávez Jr. aseguró que su pelea con Paul fue legítima. El mexicano recalcó,en unas declaraciones emitidas en el podcast con Aldo T. de Nigris, que no hubo nada arreglado.

“Jake Paul no compra las peleas, o sea, no es un güey que las arregle, por por lo menos a mí no me dijeron nada y si me hubieran dicho, no hubiera peleado. Así de fácil (…) En mi pelea, por ejemplo, pues los primeros rounds, la verdad, entre como para calar cómo estaba, después del quinto, sexto round le pegué yo, al final hizo más puntos él, pero yo lo dije ahí, pues es bueno, le está echando ganas, pero si peleara con un boxeador activo, eh, ya más pesado, pues pasó lo que pasó, que lo noquearon (ante Anthony Joshua)”, recordó.

Jake Paul se mostró dominador en los primeros rounds. Cuándo el “Júnior” quiso responder ya era muy tarde en la pelea. 99-91, 97-93 y 98-92 marcaron las tarjetas de los jueces que le dieron la octava victoria al popular youtuber estadounidense.

Julio César Chávez Jr. argumentó que no estaba en una buena condición física. El boxeador mexicano tuvo que superar problemas personales y tuvo complicaciones para volver a ponerse a tono sobre el ring. Antes del combate con Jake Paul, el último combate del “Júnior” había sido en 2023.

“Yo no había peleado en crucero en ese peso, tenía una pelea en cuatros años, venía inactivo. Tuve algunos pedos, muchos pedos más bien y pues traía lesiones y esos rollos y fue más que nada las lesiones y cosas así que no me preparé bien duro (…) La pelea me sirvió como un entrenamiento, el Jake cinco rounds es duro el güey, sí, pero la verdad si hubiera estado más activo, pues estoy seguro que le hubiera ganado porque se vio pues al último, pero pues así es el box”, explicó.

Aquella derrota siguió sepultando la carrera de Chávez Jr. En la actualidad, el hijo de la “Leyenda” busca retomar un buen nivel para cerrar su carrera con algunas victorias. Luego de haber dejado a un lado sus problemas con las adicciones, el “Júnior” se subirá de nuevo al ring el 24 de enero. El azteca peleará contra el argentino Ángel Julián Sacco en el Arena Potosí, en San Luis Potosí, México.

Sigue leyendo:

– Julio César Chávez Jr. reconoció que estuvo cerca de morir por sus adicciones

– David Benavídez no pierde la esperanza de enfrentar al Canelo

– Jake Paul reacciona a trágico accidente de Joshua: “Rezo por las vidas perdidas”

– Oleksandr Usyk quiere exponer sus cinturones ante Deontay Wilder