Jake Paul reacciona a trágico accidente de Joshua: “Rezo por las vidas perdidas”

Jake Paul reaccionó en sus redes sociales al trágico accidente automovilístico que sufrió Anthony Joshua -quien resultó herido levemente- en Nigeria y donde fallecieron dos personas.

En una publicación en su cuenta oficial en X, Paul dejó de un lado la rivalidad boxística con Joshua y envió un mensaje de aliento a su verdugo lamentando lo sucedido.

“La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy”, escribió el youtuber convertido en boxeador.

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

Según reporte del periódico nigeriano Punch, Anthony Joshua -que se encuentra de vacaciones en el país africano- iba a bordo de una Jeep Lexus que chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, estado de Ogun.

El peleador británico sufrió heridas leves fue trasladado a un hospital cercano. Hasta el momento se desconocen las causas del lamentable accidente que acabó con la vida de dos personas, pero las autoridades ya se encuentran investigando.

“Era un convoy de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua estaba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. (…) El pasajero que iba junto al conductor y Joshua fallecieron en el acto“, dijo un testigo presente en la escena.

Joshua tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo, luego de la aplastante victoria por nocaut sobre Jake Paul (quien salió con la mandíbula rota en dos pedazos), contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea y le fracturó la mandíbula. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 28 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua sobrevive a trágico accidente en Nigeria que cobró dos vidas

· Anthony Joshua noquea a Jake Paul, quien visita la lona incontables veces

· Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos