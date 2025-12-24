Maravilla Martínez reconoce valentía de Jake Paul tras pelear con Joshua

Sergio ‘Maravilla’ Martínez reconoció la valentía de Jake Paul al aceptar la pelea con Anthony Joshua, quien lo terminó noqueando en el sexto asalto y le fracturó la mandíbula en dos partes.

En una publicación en sus redes sociales, Maravilla Martínez comentó que Paul pudo haber modificado algunas reglas a su favor, pero decidió pelear de forma justa con Joshua.

“Me pareció estupendo, fantástico lo que hizo Jake Paul… es decir, fue el intento de quitarse la vida de una manera absurda. Eres el dueño de la pelota, de la cancha, del estadio, de las camisetas y puedes cambiar algunas reglas o puedes modificar algunas reglas a tu favor. De su parte, valiente, porque no modificó ninguna regla, es decir, no perdió con un principiante, con un mero y un simple boxeador, no peleó ni perdió con un simple boxeador, que quede claro eso, no seamos injustos”, dijo.

Jake Paul sufrió su segunda derrota profesional ante Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Peleó con un boxeador de verdad, peleó con casi un campeón del mundo, es decir, (a Joshua) lo noqueó Usyk, en la última Daniel Dubois. Peleó y perdió con un… no digo de primerísima, pero sí de los mejores, el peorcito. Pero de los mejores. Y si Joshua pelea con otro peso pesado y por más que tenga el mismo peso, le pasa por arriba. Porque Joshua es mucho Joshua. No es cualquier cosa. Es oro olímpico. ¿Me explico?”, agregó.

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

