Jake Paul afirma que ganó dos rounds ante Joshua: “Lo sacudí”

Jake Paul afirmó que ganó dos rounds de la pelea que protagonizó con Anthony Joshua, quien lo noqueó brutalmente en el sexto y le rompió la mandíbula en dos.

En el podcast Impaulsive -de su hermano Logan Paul-, Paul explicó que su cardio le falló y lamentó no haber tenido el tiempo suficiente para entrenar, pero aseguró que aprendió mucho de esta experiencia.

“Gané dos rounds, luego él ganó otros dos y después me mandaron a la lona. Pero yo iba bien. El tema fue el cardio, la presión mental de tener enfrente a un tipo tan grande y el sparring con gente pesada, que es muy distinto a pelear con guantes de 10 onzas. Ahí sentí mucho más su pegada”, dijo.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Fue una gran experiencia, aprendí muchísimo ahí arriba del ring. Me hubiera gustado tener más de tres semanas para ganar más músculo y poder lastimarlo de verdad. Mi mayor error fue no hacer entrenamiento en altura. Ahora veo claramente en qué pude hacerlo mejor, por eso me queda un poco de decepción. Pero también sé lo bueno que es. En un momento lo sacudí, pero en esta pelea mantuvo la guardia mucho mejor”, dijo.

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua tardó, pero cumplió con su promesa de noquear a Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

