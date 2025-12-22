Anthony Joshua reconoce valentía de Jake Paul: “Tenemos que darle respeto”

Anthony Joshua reconoció la valentía de Jake Paul por subir al ring con él y seguir peleando luego de ser derribado varias veces en el duelo donde terminó noqueado el pasado fin de semana en Miami.

En la entrevista sobre el ring tras la victoria, Joshua indicó que Paul es un verdadero hombre porque sabía que el enfrentamiento no sería nada fácil para él, pero de todas formas lo intentó.

“Jake Paul lo hizo muy bien esta noche. Quiero reconocerlo. Se levantó una y otra vez, fue muy difícil para él, pero siguió intentando. Se requiere ser un verdadero hombre para hacerlo. A cualquiera que se ponga los guantes siempre se le da respeto, y tenemos que darle respeto a Jake por intentar, intentar e intentar. Bien hecho. Esta noche se enfrentó a un fuego real, alguien que venía de 15 meses de inactividad. Nos sacudimos el óxido y no veo la hora de arrancar el 2026”, dijo.

Jake Paul salió con la mandíbula fracturada tras el nocaut de Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

