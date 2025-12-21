Eddie Hearn muestra respeto por Paul: Me sorprendió que no quedara inconsciente

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, mostró respeto por Jake Paul tras ser noqueado por Anthony Joshua y admitió que le sorprendió que no quedara inconsciente por los golpes que recibió.

En declaraciones a la prensa tras la pelea, Hearn reconoció que Paul merece mucho crédito por subirse al ring con Joshua y espera que la lesión en la mandíbula no sea muy grave.

“Espero que esté bien. La verdad me pareció muy valiente esta noche, creo que lo hizo bien. Sé que corrió y amarró mucho, pero eso fue parte de… y también soltó las manos por momentos, y obviamente ese fue un buen plan de pelea para ir sumando rounds. Incluso el golpe que le destrozó la mandíbula habría noqueado a la mayoría de los pesos pesados. Sé que lo noquearon, fue ese derechazo que le conectaron y se acabó. Vieron lo que le hizo. Así que mi respeto para Jake Paul, pero es una lesión muy dura para volver”, dijo.

Jake Paul en la lona luego de una de sus cuatro caídas oficiales durante la pelea contra Anthony Joshua. El influencer visitó el suelo numerosas ocasiones más al dejarse caer. Crédito: Lynne Sladky | AP

“No sé qué tan grave sea la lesión, pero si tiene la mandíbula rota es muy complicado regresar de algo así. Aun así, es un tipo loco, muy loco, y nos quitamos el sombrero ante él. (No me sorprendió) por la manera en que peleó. Lo que sí me sorprendió fue la cantidad de golpes que recibió al final y que no quedara completamente inconsciente. Eso sí me sorprendió. Y lo dije: iba a hacerlo muy bien para no salir lastimado en esta pelea. Lamentablemente, terminó muy lastimado de la mandíbula, pero aun así merece mucho crédito”, agregó.

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

