Mike Tyson cree que puede noquear a Floyd Mayweather Jr

Mike Tyson le mandó un contundente mensaje a otra gran figura del boxeo como Floyd Mayweather Jr. A sus 59 años, “Iron Mike” comenzó a calentar una posible pelea de exhibición contra “Money”. Tyson debe dejar atrás su mala presentación contra Jake Paul.

Para este 2026 se podría desarrollar un gran combate de leyendas. Hasta ahora se conoce que la pelea entre Mayweather y Tyson sería promovida por CSI Sports. Se prevé que el combate será desarrollado en primavera, pero se desconoce la exactitud de la sede y la fecha de la contienda. A pesar de ello, Tyson comienza ha barajar posibles resultados de esta hipotética pelea.

“Floyd quería pelear conmigo, parece que será noqueado. Esto va a superar todas las peleas y toda la gloria que tuvo antes. Esto está llevando el boxeo a un nuevo nivel, casi un estatus de Dios”, dijo Tyson en unas declaraciones difundidas por Hard Rock Bet.

No está de más recordar que Mike Tyson viene de una discreta presentación de exhibición contra el youtuber Jake Paul. El influencer ganó por decisión unánime en una pelea pautada a ocho rounds (80-72, 79-73 y 79-73). El veterano exboxeador se vio muy lento sobre el ring y a penas lanzó golpes sobre Paul. “Iron Mike” recordó aquella escena y considera haber aprendido de su preparación.

“Me siento bien ahora mismo, es lo mejor que me he sentido. No puedo esperar para empezar a meterme al ring, aprendí mucho de mi última pelea. Dejé mucho de mi pelea en el gimnasio. Trabajé demasiado, fui demasiado intenso, demasiado extremo. Necesito relajarme más… cada vez tengo más confianza y creo que estaré mejor en la próxima pelea que viene”, sentenció.

Floyd Mayweather Jr. con mejor ritmo

Después de su retiro, Floyd Mayweather Jr. ha tenido varios combates de exhibición. “Money” se ha enfrentado a Tenshin Nasukawa, Logan Paul, Don Moore, Mikuru Asakura, Deji Olatunji, Aaron Chalmers y John Gotti III. En estos combates ha podido obtener hasta tres victorias por nocaut.

Floyd Mayweather Jr. terminó su carrera con un registro invicto de 50 triunfos (27 por la vía rápida). “Money” actualmente tiene 48 años y no pelea desde agosto de 2024. Mike Tyson dejó un balance de 50 victorias y 7 derrotas.

El último combate de “Iron Mike” fue en noviembre de 2024. El combate de estas dos leyendas podría desarrollarse en el mes de marzo, según insinuaciones de Tyson. Esta pelea tendría como sede el continente africano.

