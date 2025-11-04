Pitbull Cruz reconoce que le gusta que le digan el “Tyson mexicano”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reconoció que le gusta que los fanáticos lo comparen con Mike Tyson y le digan que es el “Tyson mexicano”.

En una entrevista con PBC, Pitbull Cruz aseguró que ha copiado algunas cosas del estilo de Iron Mike que hacen que el público note las similitudes. Además, la misma leyenda del boxeo ha expresado que corporalmente también se parecen.

“Sí totalmente, me gusta mucho (que le digan el Tyson mexicano). Nos han comparado bastante, porque he tratado de asimilar o hacer cosas como Tyson las hacía en ese momento”, dijo.

De hecho el mismo Mike Tyson comentó en una entrevista para la revista The Ring que el mexicano es uno de los peleadores del momento que más le gusta y que es cercano a él porque es pequeño para su división como lo fue en su momento, y va al frente.

“Es un extra de todo lo que yo he conseguido, con lo que yo he trabajado, por lo que estoy trabajando y para lo que quiero alcanzar. Viene a retroalimentar esas ganas, a fortalecer esos pensamientos, esas ilusiones de una leyenda del tamaño de Tyson”, respondió el mexicano a las palabras de Iron Mike.

Próxima pelea del Pitbull Cruz

Isaac ‘Pitbull’ Cruz defenderá su título interino de 140 libras del CMB ante el estadounidense Lamont Roach Jr. el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a car previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

