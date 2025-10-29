JM Márquez aconseja a Pitbull Cruz: Tiene que llevar una estrategia buena ante Roach

Juan Manuel Márquez le aconsejó a Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llevar una buena estrategia ante Lamont Roach Jr. para asegurar la victoria el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En entrevista con el canal BLCK MNKY TV, Márquez explicó que el Pitbull Cruz solo se enfoca en lanzar golpes de poder y se olvida del jab y combinaciones, por lo que podría complicársele el duelo ante Roach Jr.

“Yo creo que tiene que llevar una estrategia buena el Pitbull Cruz, no nada más concentrarse en los golpes de poder y en los volados, tiene que buscar conectar golpes a las zonas blandas, usar los golpes rectos, el 1-2 o dos jabs con derecha, y empezar a enlazar combinaciones. Porque sabemos que con el Pitbull Cruz son golpes de poder básicamente, y cuando no llegan esos golpes de poder, ¿qué va a pasar? No hay otro plan, no hay otra forma de pelear y hay que verlo. Tiene que cambiar”, dijo.

Pitbull Cruz planea noquear a Lamont Roach Jr. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Se le puede complicar (ante Roach) si no lleva un plan de trabajo, si no cambia su tipo de boxeo, su estilo de boxeo es querer noquear con un solo golpe. Tiene que cambiar ese tipo de boxeo, su equipo de trabajo, su esquina y él mismo también tomar cartas en el asunto y decir ‘tenemos que cambiar ese estilo de boxeo porque ya los rivales me están leyendo, ya los rivales están viendo qué tipo de boxeo me hace daño y lo van a ejecutar y yo tengo que cambiar’”, concluyó.

De acuerdo con Juan Manuel Márquez, el peleador mexicano tiene que ajustar su estilo porque, cuando se pelea de una sola forma, es muy fácil que los rivales te descifren. Por eso piensa que es necesario que se haga un ajuste en su plan de trabajo.

Los dos ex rivales de Tank Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido y polémico encuentro con Gervonta Davis que terminó en un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Lamont Roach Jr. confía en que puede vencer a Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

