Pitbull Cruz cree que Lamont Roach va a salir a correr

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que Lamont Roach Jr. va a salir a correr cuando suban al ring el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En entrevista con Izquierdazo, Pitbull Cruz aseguró que se está preparando en todos los aspectos para hacerle frente a Roach Jr. y salir con el brazo levantado.

“Pues porque sabemos que en algún momento nos lo íbamos a topar, hubiera sido el 6 de diciembre o no hubiera sido, pues sabemos que en un futuro nos lo podíamos encontrar. Y creo que fue así, y al final del día, pues estamos contentos de poderlo enfrentar. Pues yo creo que sí (va a correr), yo creo que va a querer a boxearme”, dijo.

Lamont Roach Jr. confía en que puede vencer a Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Pero nosotros estamos trabajando en todos los aspectos, ya sea si quiere salir a correr, si quiere salir a pelear, pues vamos a estar muy bien preparados para cualquier tipo de pelea. Pues no perder la cabeza. No perder la cabeza y trabajar en lo que se está trabajando aquí en el campamento”, agregó.

Los dos ex rivales de Gervonta Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a car previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

