Lamont Roach promete un gran espectáculo contra Pitbull Cruz: “Yo ganaré”

Lamont Roach Jr. promete que dará un gran espectáculo cuando venza a Isaac ‘Pitbull’ Cruz el 6 de diciembre en San Antonio, Texas, y le arrebate el título interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante una conferencia de prensa en San Antonio, Roach Jr. afirmó que buscará lastimar y detener a Pitbull Cruz para consolidarse como uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

“Confió en mí mismo como siempre lo he hecho no solamente contra ‘Pitbull’. Yo siempre busco lastimar a mi oponente, demolerlo y detenerlo antes de la campana final”, dijo.

Pitbull Cruz planea noquear a Lamont Roach Jr. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Cruz es un gran boxeador, tan explosivo como placentero para una afición que ama verlo pelear. Yo seré un gran compañero de baile que complementará su estilo de pelea. Sintonicen esta pelea, que no va a decepcionar. Yo ganaré, y será un gran espectáculo“, agregó.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero vio ganar a Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. prometen dar una gran pelea en diciembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ahora los dos ex rivales de Gervonta Davis, medirán fuerzas y peleador mexicano parte como favorito para ganar.

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

