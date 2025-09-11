Pitbull Cruz y Lamont Roach acuerdan pelea para diciembre, según reportes

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón mundial interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegó a un acuerdo para defender su título contra Lamont Roach Jr., según reportó el periodista Mike Coppinger en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta oficial en X, Coppinger informó que el enfrentamiento entre el Pitbull Cruz y Roach Jr. estaría programada para diciembre, pero no especificó el lugar.

“Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Lamont Roach llegaron a un acuerdo para una pelea de peso superligero. Programada para diciembre, según fuentes. Una pelea 50-50. Promete ser una buena pelea”, escribió.

De oficializarse, esta disputa pondrá frente a frente a dos oponentes que han sido rivales de Gervonta Davis. El mexicano perdió por decisión unánime contra Tank y el estadounidense empató mayoritatiamente.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. se enfrentó a Gervonta Davis en un reñido encuentro que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero vio ganar a Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Lamont Roach Jr. es el nuevo oponente del Pitbull Cruz tras caerse la revancha con Gervonta Davis. Credit: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

