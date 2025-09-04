Pitbull Cruz podría pelear con Lamont Roach, según Reportes

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón mundial interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), podría estar enfrentando a Lamont Roach Jr., según reportes del periodista Salvador Rodríguez de ESPN KnockOut.

En una publicación en su cuenta en X, Rodríguez no especificó si ya había conversaciones entre Pitbull Cruz y Roach, pero sí dejó claro que hay interés en que este duelo se realice a continuación.

“Me dicen que existe un alto interés por ver a Pitbull Cruz y Lamont Roach en diciembre próximo”, escribió el periodista.

¿Les agrada #CruzRoach para diciembre?



Me dicen que existe un alto interés por ver a ‘Pitbull’ Cruz y Lamont Roach en diciembre próximo. Ojalá lleguen a un acuerdo los dos únicos que se convirtieron en un crucigrama para Gervonta Davis. pic.twitter.com/H4BC4Ssl4T — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) September 2, 2025

Pitbull Cruz viene de vencer a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel Fierro- por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB. Tras la pelea, el mexicano mostró interés en el campeón absoluto Subriel Matías.

Pero, de acuerdo con Turki Alalshikh, Matías defenderá su título en noviembre contra Dalton Smith, contendiente número uno del CMB. Por lo tanto, Pitbull Cruz sigue sin tener rival para su siguiente pelea.

En cambio, Lamont Roach Jr. se enfrentó a Gervonta Davis en un reñido encuentro que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero anotó su tarjeta a favor de Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero Davis aceptó una pelea millonaria con Jake Paul.

Lamont Roach Jr. se quedó esperando la revancha con Tank Davis. Credit: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Sigue leyendo:

· Pitbull Cruz volverá en julio en revancha contra Fierro, según reportes

· Pitbull Cruz vence por amplia decisión al sustituto Omar Salcido

· Pitbull Cruz asegura que pelea con Ángel Fierro será explosiva