Lamont Roach promete propinarle la peor paliza a Pitbull Cruz

Lamont Roach Jr. prometió que le propinará la peor paliza de su carrera a Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 140 libras, cuando se enfrenten el 6 de diciembre en Texas.

En una entrevista en “Inside The Ring”, Roach Jr. reconoció que Pitbull Cruz no será un oponente fácil por su estilo de juego, pero aseguró que lo han estudiado bastante para neutralizarlo.

“Si no lo noqueo, te prometo que será la peor paliza que jamás haya recibido; la peor. Lo que hace bien es pegar fuerte durante los 12 asaltos. Eso es todo. Mucha gente no sabe que tiene un buen sentido del ritmo… Lo estudiamos, así que tiene un buen sentido del ritmo que algunos probablemente no notan hasta que reciben uno de esos golpes”, dijo.

Pitbull Cruz subirá al ring contra Lamont Roach a finales de año. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Y para cuando recibes uno de esos golpes, ya es un poco tarde. Pero eso es lo que hace bien. Y se le da bien, ya sabes, mantener la cara seria. Ya sabes, se cansa al principio, pero mantiene la misma cara de juego, sin duda”, agregó.

Esta disputa, que pondrá de frente a dos oponentes que han sido rivales de Gervonta Davis, el mexicano es el favorito para ganar. Pitbull Cruz perdió por decisión unánime contra Tank y el estadounidense empató mayoritariamente.

Lamont Roach Jr. se enfrentó a Gervonta Davis en un reñido encuentro que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero vio ganar a Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Gervonta Davis y Lamont Roach protagonizaron una buena pelea en Nueva York. Crédito: Frank Franklin II | AP

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime, consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

