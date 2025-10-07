Entrenador de Crawford cree que Lamont Roach podría vencer a Pitbull Cruz

Bernie Davis, entrenador de Terence Crawford, cree que Lamont Roach Jr. podría vencer a Isaac ‘Pitbull’ Cruz y arrebatarle el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 140 libras el 6 de diciembre en Texas.

En una entrevista con Millcity Boxing, Davis explicó que Roach Jr. es selectivo con sus golpes y podría darle problemas al Pitbull Cruz, pero no cree que tenga el poder para noquear al mexicano.

“Pitbull Cruz ya tiene nombre, y Lamont Roach ha dado un paso al frente. Me gustaría verlo en las 135 libras. No habría subido a las 140. Lamont Roach no es tan grande. No es tan alto. Creo que debería poder superar a ‘Pitbull’ Cruz. Debería poder boxear con él”, dijo.

Pitbull Cruz subirá al ring contra Lamont Roach a finales de año. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Definitivamente es una decisión. No creo que lo detenga. Lamont Roach es selectivo con sus golpes. Lanza el golpe justo en el momento justo y sabe boxear”, agregó.

Esta disputa, que pondrá de frente a dos oponentes que han sido rivales de Gervonta Davis, el mexicano es el favorito para ganar. Pitbull Cruz perdió por decisión unánime contra Tank y el estadounidense empató mayoritariamente.

Lamont Roach Jr. se enfrentó a Gervonta Davis en un reñido encuentro que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero vio ganar a Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime, consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

No where to run, no where to hide! WELCOME 2 THE REAPERS TABLE #ImBack pic.twitter.com/igC1INFzbg — Lamont Roach Jr (@OneOf1x) October 5, 2025

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Pitbull Cruz y Lamont Roach acuerdan pelea para diciembre, según reportes

· Pitbull Cruz volverá en julio en revancha contra Fierro, según reportes

· Pitbull Cruz vence por amplia decisión al sustituto Omar Salcido