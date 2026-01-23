Julio César Chávez visualiza el retiro de sus hijos

Julio César Chávez ha vuelto a sonreír. El expeleador mexicano puede ver cómo sus hijos han dejado atrás las polémicas y se han centrado una vez más en los preparativos para un combate. Chávez está contento porque sus hijos volverán al ring, pero considera que el final de la carrera del “Júnior” y Omar está cerca.

Omar y el “Júnior” volverán a los cuadriláteros este sábado 24 de enero. Los hijos del “Gran Campeón Mexicano” pelearán en el Arena Coliseo de San Luis Potosí. Julio césar Chávez no ocultó su alegría de verlos nuevamente disciplinados por el deporte, pero recordó que el retiro de ambos está cerca.

“Eso es lo más importante. Yo quiero que Julio y Omar hagan unas cuatro o cinco peleas y ya se retiren porque yo creo que el tiempo ya se les pasó (en el boxeo)”, dijo Chávez en una entrevista con Rodolfo Vargas para TV Azteca Deportes.

A sus 39 años, Julio César Chávez Jr. se medirá al boxeador argentino Ángel Julián Sacco. El peleador nacido en Buenos Aires tendrá su primer combate contra un peleador de otra nacionalidad a la suya. Sacco tiene un registro de 10 victorias, 1derrota y 1 empate.

Por otra parte, Omar Chávez se enfrentará al colombiano José Miguel Torres. Omar, a sus 36 años, se subirá al cuadrilátero contra un peleador aún más veterano (46 años). El boxeador nacido en Magangue tiene un registro de 40 victorias (31 por nocaut) y 23 derrotas.

Julio César Chávez podrá ver de nuevo a sus hijos competir. El “Gran Campeón Mexicano” considera que ambos se han complementado en este proceso de recuperación y preparación para el combate en el Arena Coliseo.

“Me siento bien contento porque como dices fue un año difícil por lo de Julio, después todo se acomodó gracias a Dios. Contento la verdad porque parece que esta fue la buena, tanto Omar como Julio creo que han entendido que ese camino que no los llevó a sobresalir tanto en el boxeo fue solo una etapa efímera porque se desviaron”, agregó.

Sigue leyendo:

– Julio César Chávez Jr. podría pelear por un título mundial

– Omar Chávez pide revancha a Rodríguez: “Siento que gané”

– Julio César Chávez Jr. reconoció que estuvo cerca de morir por sus adicciones

– Julio César Chávez vuelve a sonreír por el bienestar de sus hijos