Omar Chávez pide revancha a Rodríguez: “Siento que gané”

Omar Chávez considera que ganó la pelea contra Misael ‘Chino’ Rodríguez -quien lo venció por decisión unánime en las tarjetas de los jueces el pasado fin de semana- y pidió la revancha tras la disputa.

En declaraciones para Zanfer, Chávez expresó que no está de acuerdo con la decisión de los jueces porque siente que el combate fue mucho más parejo, aunque reconoció que su compatriota hizo una buena pelea.

“La verdad, mis respetos para el Chino, hizo una buena pelea. Siento que gané, pero los jueces la vieron de otra manera. Al final pienso que fue una pelea muy entretenida y muy pareja, siento que yo gané, pero bueno, fue una buena pelea. La verdad no sé, debo verla, pero creo que fue una pelea muy pareja. La verdad que Chino Rodríguez hizo una muy buena pelea, pero pienso que gané”, dijo.

“Pues me gustaría que fuera la revancha, la verdad. Para la gente fue una buena pelea, pero eso ya no está en mí. El réferi tampoco me dejó trabajar, me estuvo criticando mucho el codo. El Chino Rodríguez me estuvo pegando toda la noche detrás de la cabeza, pero yo no me quejo, soy un peleador que peleo”, agregó.

En un duelo del que se esperaba más, Rodríguez y Chávez estuvieron muy parejos en la gran mayoría de los rounds. En el octavo, ‘El Chino’ -quien conectó mayor volumen de golpes- ganó confianza y presionó al hijo de Julio César Chávez para asegurar los últimos dos asaltos y llevarse la victoria en las tarjetas (96-94, 97-93 y 98-92).

Después de conocer el resultado, el medallista olímpico dejó abierta la posibilidad de una revancha con Omar Chávez, pero destacó que su interés en estos momentos es conquistar un campeonato mundial.

Cabe destacar que la primera vez que acordaron subir al ring en Pachuca, la pelea fue cancelada luego de que Misael Rodríguez decidiera retirarse porque Chávez excedió el límite del peso arena por casi 6 kilos. Esto generó una rivalidad entre los peleadores mexicanos que terminó este sábado por la noche con la victoria del medallista olímpico.

Misael Rodríguez derrotó a Omar Chávez en las tarjetas de los jueces. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Omar Chávez, de 34 años, se alejó de una oportunidad por el título mundial tras caer ante el Chino Rodríguez. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 9 derrotas y un empate como profesional.

Por su parte, Misael Rodríguez, de 30 años, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El Chino, como también se le conoce, tiene récord de 15 triunfos (siete por la vía rápida) y ninguna derrota.

