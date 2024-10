Comisión de boxeo aclara polémica de Omar Chávez y Misael Rodríguez

Rodolfo Rosales, comisionado de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, explicó que la razón por la que se canceló la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez fue porque el hijo del Gran Campeón Mexicano sobrepasó el pesaje arena el pasado sábado.

En un video grabado por BoxEnEstaEsquina.com, Rosales indicó que a todos se les informó que se realizaría un segundo pesaje y, de acuerdo con el reglamento de la comisión, a cada peleador se le dijo cuál era el límite según la categoría. Chávez y Rodríguez no podían pasar de 81 kilos el día del combate y el primero lo excedió por casi 6 kilos.

“Desde que llegamos, Misael sí cumplió con ese peso, de hecho marcó un peso menor, 77.800 kilos. Fernando (Aguillón) y Jorge (Nájera), ambos miembros de la comisión, fueron al vestidor de Omar Chávez en repetidas ocasiones, y en repetidas ocasiones (Omar) se negó a hacer el peso arena, dijo que porque él ya se había pesado y no iba a cumplir con el peso arena. Ese fue el argumento, palabras más, palabras menos”, dijo.

“Fuimos al vestidor nuevamente y ya se dejó pesar. Se pesó con las zapatillas de boxeo, con las calcetas, con la concha protectora, con el calzón de boxeo, con la camisa, con los guantes, con todo puesto con lo que iba a salir al ring. Y pesó 86.700 kilos. Pesó 10 kilos más. Él (Omar Chávez), con todo lo que tenía encima, pesó 86 kilos con 700 gramos, cuando debía pesar 81 kilos cerrados (en el pesaje arena). Yo no me atrevería a descontar gramos o kilos, porque tendría que pesar primero el equipo y luego a él”, agregó.

El comisionado de la Ciudad de México también corroboró la versión de que Rodríguez puso como condición pelear con guantes de ocho onzas tras conocer que Chávez no estaba en peso, pero tampoco les pareció justo. “En todo momento se le dijo que no se le obliga, que si él no quería pelear, no pasaba nada. Él se apegó al reglamento del peso arena de la Comisión de Box de la Ciudad de México, y con eso no hubo pelea”, concluyó.

Esto confirma lo dicho por el equipo de Misael Rodríguez y desmiente la versión de los Chávez sobre que Omar pesaba 82 kilos el sábado.

Misael Rodríguez no quiso pelear con Omar Chávez por no cumplir con el peso. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

¿Qué pasó en la pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez?

Misael Rodríguez y Omar Chávez se enfrentarían el pasado fin de semana, pero la pelea se canceló porque el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite de peso que establece la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México para el día de la disputa.

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4.5 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 6 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

De acuerdo con ESPN, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 77.8 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.7.

Sigue leyendo:

· Robert García explica por qué no dejó que Misael Rodríguez peleara

· Omar Chávez da su versión sobre polémica con Misael Rodríguez

· Julio César Chávez explica por qué se canceló pelea de su hijo