Julio César Chávez le pide a Faitelson no juzgar a sus hijos

Julio César Chávez salió en defensa de sus hijos luego de que David Faitelson opinara sobre la polémica cancelación de la pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez, y dijera que sus herederos no han llevado una vida profesional en el boxeo.

En una publicación en su cuenta X, Chávez le pidió “con todo respeto” a Faitelson que no hablara sin investigar los hechos primero y también que no juzgara a sus hijos por lo que hicieron en su pasado, ya que no se lo permitirá.

“Me extraña mucho de ti que siempre chi**as con las cláusulas de rehidratación. Omar dio 168 libras como era el peso establecido y ellos argumentan que pesó 90 kilos después del pesaje sin fundamentos. Yo todavía con buena intención de que la pelea se llevara a cabo en presencia de la comisión y Robert García mi hijo se volvió a pesar dando 82.40 kilos y ellos dijeron: ‘va, se hace la pelea’. Omar y Chino podían pesar lo que les diera su chi**ada gana”, escribió.

“Así que con todo respeto no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar. ¿Ahora resulta que en boxeo tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado eso no se vale y no lo permitiré”, agregó.

En respuesta a lo expuesto por Julio César Chávez, el periodista deportivo indicó que su argumento sobre lo ocurrido con Omar y Misael Rodríguez se basa en lo que explicó Robert García en sus redes sociales. Además, Faitelson le recomendó al excampeón que dejara que sus hijos se hicieran responsables de sus vidas.

“Estimado Julio César Chávez, Robert García asegura que existía un peso pactado tras el pesaje. Dice que Omar Chávez no cumplió con esa cláusula o acuerdo y que, según él, era peligroso exponer a Misael Rodríguez… Nadie juzga a tus hijos por su pasado, pero ya viene siendo tiempo de que se hagan responsables de sus vidas y acciones. Deja ya que tus hijos sean responsables e independientes, porque el día en que no estés tú ellos tendrán que tomar sus decisiones…”, expresó.

¿Qué pasó en la pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez?

Misael Rodríguez y Omar Chávez se enfrentarían el pasado fin de semana, pero la pelea se canceló porque el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite de peso que establece la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México para el día de la disputa.

Omar Chávez al parecer no cumplió con el peso entipulao. Crédito: Imago7

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en de Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 8 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

De acuerdo con ESPN, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 78.6 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.

