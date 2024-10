Omar Chávez da su versión sobre polémica con Misael Rodríguez

Omar Chávez dio su versión de los hechos sobre la polémica cancelación de su pelea con Misael Rodríguez el sábado por la noche y aseguró que cumplió con todo lo que la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México exige.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Chávez expresó que estaba en shock por lo ocurrido con Rodríguez y explicó que después de pesarse nuevamente -cosa que no quería hacer- salió al ring, pero su oponente ya no estaba.

“Nos querían volver a pesar, yo no quería. No me quería volver a pesar, porque el Consejo Mundial de Boxeo dice que te tienes que pesar nomás el día del pesaje, pero lo volví a hacer para que no hubiera excusa. Me pesé otra vez, y cuando salí al ring, el Chino Rodríguez ya no estaba. (…) No sabemos qué pasó, se fue el Chino. Se fue, ¿por qué?, no sabemos”, dijo.

“Se firmaron los contratos y Fernando Beltrán tiene los contratos y él sabe que soy una persona profesional. Siempre me subo al ring y hago mi trabajo, y me brindo al público. Así que les pido una disculpa a todos, aunque yo no tengo la culpa, pero me siento culpable, porque no hubo pelea. Duré dos meses entrenando en La Malinche, preparándome a conciencia para que este vato cul*n se vaya. Lo deben de demandar y ya no dejarlo pelear porque es una falta de respeto”, agregó.

El enfrentamiento entre ambos se realizaría en de Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- pero como en este estado no existe comisión de boxeo los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 8 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

De acuerdo con ESPN, la pelea se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 78.6 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 84.

“Si el Chino se fue esto no es mi culpa, entonces les pido una disculpa, no sé qué decir, simplemente les digo lo que pasó, estoy en shock, yo no sé qué hacer para pedirles perdón por algo que yo no hice”, expresó desde el ring el hijo del César del Boxeo a los aficionados.

Omar Chávez, de 34 años, venció en su regreso con un brutal nocaut a Michi Muñoz Zavala y quiere ir por el título mundial. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 8 derrotas y un empate como profesional.

Por su parte, Misael Rodríguez, de 30 años, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. El Chino tiene récord de 14 triunfos (siete por la vía rápida) y ninguna derrota.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez explica por qué se canceló pelea de su hijo

· Julio César Chávez asegura que su hijo Omar Chávez buscará título mundial tras brutal nocaut

· Manny Pacquiao envía mensaje a Julio César Chávez Jr. para que supere su problema de adicción