Julio César Chávez explica por qué se canceló pelea de su hijo

Julio César Chávez explicó que el motivo de la cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez fue porque el equipo del Chino alegó que su hijo estaba por encima del peso que estipula la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales, Chávez culpó a Rodríguez y su entrenador Robert García de dejar tirada la función porque supuestamente ninguno debía rehidratarse más de 4 kilos después de la ceremonia de pesaje, según la comisión.

“La verdad que estoy bien decepcionado con Robert García y con Misael Rodríguez. Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después que se rehidrató. Omar dio bien el peso y él se toma el líquido, él puede subir lo que quiera, y ahora resulta que esta gente querían que diera un peso y supuestamente que está estipulado por la Comisión de Box de México. Esto es algo increíble, es algo increíble”, dijo.

De no creece lo que acaba de suceder nunca habia visto algo tan vergonzoso pic.twitter.com/C3Ty97oPCI — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 6, 2024

“Qué pena, la verdad por Robert García que es un entrenador de mucho prestigio, las guerras que él tuvo como peleador, y dejar una función tirada. Omar dio bien el peso, los dos dieron bien el peso. A Omar qué le importaba que él pesara lo que pesara, o que Omar pesara lo que pesara. Y todavía le dije yo al Chino y a Robert, porque dicen que pesaba 90 kilos, y Omar con los guantes puestos y todo peso 84. Qué increíble, la verdad. Que falta de respeto de Robert García y Misael Rodríguez. Es para que nunca lo vuelva a contratar ningún promotor”, concluyó.

De acuerdo con ESPN, la pelea se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 78.6 kilos, mientras que Omar Chávez registró 84. Por esta razón, el Chino y su equipo decidieron no subir al ring.

El enfrentamiento se realizaría en el estado de Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- pero como allí no existe comisión de boxeo los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 8 kilos. Tras la cancelación, el hijo del César del Boxeo se disculpó con los presentes.

“Si el Chino se fue esto no es mi culpa, entonces les pido una disculpa, no sé qué decir, simplemente les digo lo que pasó, estoy en shock, yo no sé qué hacer para pedirles perdón por algo que yo no hice”, expresó.

Omar Chávez, de 34 años, venció en su regreso con un brutal nocaut a Michi Muñoz Zavala y quiere ir por el título mundial. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 8 derrotas y un empate como profesional.

Por su parte, Misael Rodríguez, de 30 años, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El Chino tiene récord de 14 triunfos (siete por la vía rápida) y ninguna derrota.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez asegura que su hijo Omar Chávez buscará título mundial tras brutal nocaut

· Abogado de Julio César Chávez Jr. explica la positiva resolución que busca para su cliente

· Manny Pacquiao envía mensaje a Julio César Chávez Jr. para que supere su problema de adicción