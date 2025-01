Misael Rodríguez ajusta cuentas y vence a Omar Chávez

Misael Rodríguez y Omar Chávez por fin ajustaron cuentas sobre el ring tras la polémica cancelación de su primera pelea. El sábado por la noche el ‘Chino’ venció por decisión unánime al hijo del César del Boxeo en la Arena Potosí en México.

En un duelo del que se esperaba más, Rodríguez y Chávez estuvieron muy parejos en la gran mayoría de los rounds. En el octavo el Chino -quien conectó mayor volumen de golpes- ganó confianza y presionó al hijo de Julio César Chávez para asegurar los últimos dos asaltos para llevarse la victoria en las tarjetas (96-94, 97-93 y 98-92).

En la entrevista sobre el ring con TV Azteca, el medallista olímpico se mostró muy contento por el triunfo y aseguró que está dispuesto a darle una revancha a Omar Chávez, pero que por ahora su objetivo es buscar un campeonato mundial.

“Yo no estoy negado a pelear con nadie, claro que estoy abierto para la revancha. Pero mi meta está en un campeonato del mundo y es para donde voy. La verdad es que le agradezco (a Omar), hizo una pelea muy interesante con esa calentura que hubo abajo del ring. La verdad que todo lo que me queda es experiencia, me queda agradecer a mi rival, somos colegas. Al final de cuentas, es hijo de una gran leyenda, mi respeto siempre para ellos”, declaró.

Después de conocer el resultado, el hijo del Gran Campeón Mexicano no habló con la prensa y se desconoce cuáles serán sus siguientes pasos tras haber caído frente a Misael Rodríguez.

Cabe destacar que la primera vez que acordaron subir al ring en Pachuca, la pelea fue cancelada luego de que el Chino Rodríguez decidiera retirarse porque Chávez excedió el límite del peso arena por casi 6 kilos. Esto generó una rivalidad entre los peleadores mexicanos que terminó este sábado por la noche con la victoria del medallista olímpico.

Misael Rodríguez, de 30 años, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El Chino, como también se le conoce, tiene récord de 15 triunfos (siete por la vía rápida) y ninguna derrota.

Por su parte, Omar Chávez, de 34 años, se alejó de una oportunidad por el título mundial tras caer ante el Chino Rodríguez. El hijo del Gran Campeón Mexicano cuenta con 41 victorias (28 nocauts), 9 derrotas y un empate como profesional.

