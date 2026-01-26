Eddie Hearn despeja dudas sobre el regreso de Anthony Joshua tras sobrevivir al accidente

El promotor Eddie Hearn ha compartido actualizaciones sobre el estado de salud y el futuro profesional de Anthony Joshua. Tras casi un mes del trágico accidente en Nigeria, el entorno del boxeador prioriza su recuperación integral.

El incidente cobró la vida de dos amigos cercanos y colaboradores del equipo de trabajo del ex monarca. Actualmente, Anthony Joshua se enfoca en superar las secuelas físicas y el trauma emocional derivado de este suceso.

“Estuve con él la semana pasada”, declaró Hearn para DAZN durante la transmisión de la cartelera entre Raymond Mutaralla y Andy Cruz. “Obviamente, físicamente se está recuperando. Emocional y espiritualmente, se está recuperando, y para ser sincero, no se habla mucho de boxeo”.

Estado actual del ex campeón

Eddie Hearn confirmó que se reunió recientemente con el púgil para evaluar su situación. El promotor señaló que, por ahora, no existe una fecha programada para que Anthony Joshua retorne a la actividad competitiva.

La prioridad inmediata es el bienestar espiritual y físico del deportista de 36 años. Hearn enfatizó que las conversaciones sobre contratos o peleas futuras han quedado en un segundo plano.

A pesar de las recomendaciones médicas, se ha reportado que Anthony Joshua realiza actividades ligeras en el gimnasio. Su promotor aclaró que esto no significa una preparación para un combate inminente.

Estas rutinas sirven como una herramienta de alivio psicológico ante la pérdida de sus amigos. No obstante, los fisioterapeutas han pedido a Anthony Joshua cautela para no agravar sus propias lesiones.

Cronología del accidente en Nigeria

29 de diciembre: Ocurre el choque contra un camión de carga cerca de Lagos. Enero 2026: Fallecimiento de Latif Ayodele y Sina Ghami, miembros del equipo. 25 de febrero: Nueva fecha para la audiencia judicial del conductor implicado.

La postura de Matchroom Boxing

Hearn cree firmemente que el deseo competitivo de Anthony Joshua lo llevará de vuelta al cuadrilátero. Sin embargo, recalca que la decisión final dependerá exclusivamente de la voluntad del boxeador.

El equipo de promoción no ejercerá presión alguna sobre el ex monarca de los pesos pesados. Se espera que el tema boxístico sea retomado por Anthony Joshua en los próximos meses y no en semanas.

El mundo del boxeo aguarda noticias sobre si Anthony Joshua decidirá continuar con su carrera profesional. Su historial de 29 victorias y 4 derrotas lo mantiene como una figura central de la división.

Por ahora, el espacio otorgado a Anthony Joshua es fundamental para su recuperación. Eddie Hearn reiteró que el regreso se dará solo cuando el atleta se sienta listo en todos los niveles.

