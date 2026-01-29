Teófimo López arremete contra Shakur Stevenson antes de la pelea

La semana del combate entre Teófimo López y Shakur Stevenson ha comenzado con una tensión marcada por el rechazo a la cordialidad y que le agrega picante a lo que será este ansiado combate.

El campeón actual ha decidido afrontar este compromiso desde un enfoque frío. Teófimo López busca mantener una distancia estrictamente profesional con su oponente.

Recientemente, Stevenson afirmó que la victoria de Teófimo López ante Vasiliy Lomachenko no recibió el reconocimiento completo por parte del público.

“Deja de intentar ser amable en la semana del combate. Esto es la semana del combate. No soy tu colega”, afirmó López en declaraciones ofrecidas a The Ring Magazine.

Para Teófimo López, este comentario no representa un gesto de respeto genuino. El boxeador lo interpreta como una maniobra calculada para rebajar la presión.

El púgil estadounidense advirtió que no suavizará su postura ante ningún comentario público. Teófimo López prefiere la confrontación real sobre el ring.

Teófimo López va por todo ante Shakur Stevenson

“No intentes ablandarme para que no te dé la paliza que estoy a punto de darte”, añadió Teófimo López durante la entrevista citada.

El boxeador reduce el contexto del enfrentamiento a una necesidad personal y laboral.

“Somos hombres. Tengo una familia que alimentar. No me importa nada de eso”, explicó López al referirse a la narrativa de Stevenson.

Según su visión, aceptar elogios previos puede alterar la postura mental del boxeador. Mientras Stevenson se enfoca en hablar de habilidades y trayectorias, Teófimo rechaza por completo ese lenguaje técnico o histórico.

Para Teófimo López, la intención detrás de las palabras de su oponente es irrelevante. Lo único válido es mantener la tensión intacta durante estos días.

