Tyson Fury se une a Netflix para volver al ring el 11 de abril

Tyson Fury confirmó oficialmente su regreso al boxeo profesional tras un periodo de inactividad. El peleador británico se enfrentará al ruso Arslanbek Makhmudov en un evento que será transmitido por Netflix.

Luego de muchos rumores, por fin se concretó. El combate está programado para el próximo 11 de abril en el Reino Unido. Esta alianza estratégica con Netflix representa un cambio importante en la forma de transmitir los grandes eventos de peso pesado.

Fury vuelve a la acción 15 meses después de su última presentación oficial. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Netflix, donde se confirmó la exclusividad del encuentro.

El ex campeón del CMB busca dejar atrás las dos derrotas sufridas ante Oleksandr Usyk en 2024. Su regreso de la mano de Netflix busca captar una audiencia global ajena a los sistemas tradicionales de pago por evento.

El oponente de turno para Tyson Fury

Arslanbek Makhmudov es un boxeador de gran potencia que reside en Canadá. El peleador ruso ve en este acuerdo con Netflix la oportunidad más grande de su carrera deportiva hasta el momento.

Makhmudov ha vencido a rivales como Dave Allen y solo registra derrotas ante púgiles de primer nivel.

Por su parte, Fury ya se encuentra trabajando en el gimnasio para recuperar su condición física óptima. El británico destacó que formar parte del catálogo de Netflix es un paso astronómico para su trayectoria profesional.

“Bueno, ya es oficial: estoy de vuelta y haciendo lo que amo hacer. Traje conmigo a la plataforma más grande, Netflix. Esto va a ser astronómico. Bendecido por Dios”, publicó el “Gypsy King” en sus redes sociales con el anuncio del evento.

El objetivo de Fury es sacudirse el óxido antes de buscar una pelea contra Anthony Joshua. El éxito de este evento en Netflix podría definir el futuro de las transmisiones de boxeo en los próximos años, destacando que ya han tenido algunos eventos en la plataforma.

Impacto en la industria

El acuerdo entre el “Gypsy King” y Netflix pone fin a las especulaciones sobre su retiro definitivo. El púgil afirmó estar feliz por hacer lo que ama en la plataforma más grande del mundo.

Los aficionados podrán acceder a la pelea del 11 de abril sin costos adicionales a su suscripción.

Sigue leyendo:

– Tyson Fury tiene un rival claro si Anthony Joshua no acepta pelear

– Tyson Fury regresa en abril, pero no se confirma al rival

– Gervonta Davis fue arrestado tras dos semanas de búsqueda por la policía

– Eddie Hearn despeja dudas sobre el regreso de Anthony Joshua tras sobrevivir al accidente