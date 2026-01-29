El boxeador estadounidense Gervonta Davis se encuentra bajo custodia tras un operativo policial en Florida. Las autoridades confirmaron su detención este miércoles por la noche en la zona del Design District en Miami.

La noticia confirma que Gervonta Davis fue arrestado tras dos semanas de búsqueda por la policía y agentes federales. El operativo contó con la participación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

El pugilista enfrenta acusaciones graves derivadas de un incidente ocurrido en octubre de 2025. Según el reporte oficial, se le imputan delitos de agresión, encarcelamiento falso e intento de secuestro.

La orden judicial se emitió el pasado 14 de enero tras una denuncia de su expareja. Se informa que Gervonta Davis fue arrestado sin presentar resistencia física.

Los hechos habrían ocurrido el 27 de octubre en un establecimiento de Miami Gardens. La víctima declaró que el deportista la agredió físicamente y la trasladó por la fuerza hacia un estacionamiento.

De acuerdo con las pruebas presentadas, existe un video de vigilancia que respalda la denuncia. Por esta evidencia, Gervonta Davis fue arrestado tras dos semanas de búsqueda por la policía local.

🚨 Gervonta Davis was arrested today in Miami in connection to his domestic violence incident in October 2025



Honestly one of he biggest fall offs and waste of talents in boxing pic.twitter.com/QE7PSpCw6X — ACD MMA (@acdmma_) January 29, 2026

Cronología del caso judicial de Gervonta Davis

27 de octubre de 2025: Ocurre el presunto incidente de violencia doméstica.

14 de enero de 2026: Se emite formalmente la orden de captura.

Enero 2026: Inicio de la vigilancia en tres condados de Florida.

Miércoles 29-01-2026: Gervonta Davis fue arrestado.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ya tomó medidas disciplinarias preventivas. El organismo nombró al boxeador como “campeón en receso” mientras se resuelve su situación legal en los tribunales.

El presidente de la AMB, Gilberto Mendoza, señaló que priorizan el aspecto humano sobre el deportivo. Es por ello que Gervonta Davis fue arrestado tras dos semanas de búsqueda por la policía en un momento crítico de su carrera.



El historial judicial de Davis complica su posibilidad de obtener una fianza inmediata. Se confirmó que Gervonta Davis fue arrestado y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Actualmente, el equipo legal del púgil no ha emitido declaraciones oficiales sobre la estrategia de defensa.

La comunidad del boxeo permanece atenta a las audiencias que se llevarán a cabo en los próximos días.

Finalmente, el mundo del deporte lamenta que su talento se vea opacado por problemas fuera del ring.

