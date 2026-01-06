Gervonta Davis reveló cuál de los rivales a los que ha enfrentado tiene la pegada más poderosa

Gervonta Davis se ha enfrentado a grandes rivales a lo largo de su carrera. El peleador estadounidense se a medido a boxeadores de la talla de Isaac “Pitbull” Cruz, Ryan García, Lamont Roach, Leo Santa Cruz, entre otros boxeadores. Sin embargo, “Tank” considera que Rolando Romero es el que más le ha hecho sentir su poder dentro del ring.

“Tank” es campeón ligero de la AMB y hasta ahora tiene una carrera invicta de 31 triunfos y 1 empates. A pesar de que no ha tenido ninguna derrota, Gervonta Davis si ha sentido el poder de sus rivales, especialmente el de Rolando Romero.

El 28 de mayo de 2022 Gervonta Davis y Rolando Romero se enfrentaron en el Barclays Center de Brooklyn, New York. En aquel combate “Tank” venció por la vía rápida a “Rolly” en el sexto round. Sin embargo, en ese combate Davis enfrentó al oponente de mayor fuerza en su pegada hasta ahora.

“No voy a mentir, Rolly pega duro (?) La gente está subestimando a Rolly. No tiene gran quijada, así que cuando lo conectan se cae, pero sí sabe pegar”, reconoció Gervonta Davis para Boxing News.

Gervonta Davis calificó a Rolando Romero como el boxeador de mayor pegada al que se ha enfrentado. A pesar de que ese combate terminó por la vía del nocaut, “Rolly” hizo sentir su fuerza sobre el campeón ligero de la AMB.

“Es el único al que realmente he sentido. Cuando soltaba los golpes, se sentía como si trajera ladrillos en las manos”, agregó el peleador nacido en Baltimore, Maryland.

Gervonta Davis se mantiene alejado de los cuadriláteros después de que se cayera su pelea contra Jake Paul por una acusación de violencia doméstica. “Tank” aún es campeón de las 135 libras del CMB; Rolando es campeón welter de la AMB y también se desconoce su próximo paso dentro del ring.

