Ryan García envía mensaje de aliento a Joshua tras accidente en Nigeria

Ryan García envió un mensaje de aliento a Anthony Joshua tras el trágico accidente automovilístico donde resultó herido y dos personas fallecieron en una autopista en Nigeria.

En una publicación en su cuenta oficial en X, García expresó que la terrible noticia lo puso muy triste y comentó que espera que Dios le dé paz en estos duros momentos a Joshua.

“Acabo de ver lo de la situación de Anthony Joshua, me pone muy triste. Rezando por todos en esta situación. Que Dios te dé paz en esta situación, Anthony. Diles a las personas que amas que las amas, cualquier cosa puede pasar”, escribió.

Man just seen the Anthony Joshua situation, makes me super sad. Praying for everyone in the situation. May God give you peace in this situation Anthony. Tell the people you love that you love them anything can happen. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) December 29, 2025

Según un comunicado del Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria, se presume que el Jeep Lexus -donde se trasladaba Anthony Joshua con tres personas más- iba a exceso de velocidad cuando perdió el control tratando de adelantar y chocó con un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, estado de Ogun.

La policía y prensa en Nigeria informaron que los fallecidos fueron dos ciudadanos británicos, pero sus identidades no han sido divulgadas completamente. Según reportes, las víctimas serían su entrenador personal y el coach de rehabilitación/alto rendimiento y fuerza y acondicionamiento.

Asimismo, Bbaseyi Boluwatife, portavoz del Comando de Policía del estado de Ogun, confirmó a CNN que el peleador británico -que sufrió heridas leves- se encuentra bien en el hospital y está respondiendo al tratamiento.

From victory celebrations to heartbreaking news.

A fatal car accident in Lagos reportedly involved Anthony Joshua. Two lives lost.#AnthonyJoshua pic.twitter.com/0rLlY4yrk4 — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 29, 2025

Recordemos que Joshua se encuentra de vacaciones en el país africano, ya que sus padres son nigerianos, tras la victoria por nocaut sobre Jake Paul a principios de mes. El peleador inglés tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

