Portavoz de la policía nigeriana confirma que Anthony Joshua se encuentra bien

Babaseyi Boluwatife, portavoz del Comando de Policía del Estado de Ogun (Nigeria), confirmó que Anthony Joshua se encuentra bien luego del trágico accidente automovilístico que dejó dos personas fallecidas.

En declaraciones a CNN, Boluwatife dio a conocer el estado de salud en el que se encuentra Joshua, quien fue rescatado del vehículo por civiles y agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial.

“Anthony Joshua se encuentra bien y responde al tratamiento”, dijo el portavoz de la policía del estado de Ogun donde ocurrió el accidente.

From victory celebrations to heartbreaking news.

A fatal car accident in Lagos reportedly involved Anthony Joshua. Two lives lost.#AnthonyJoshua pic.twitter.com/0rLlY4yrk4 — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 29, 2025

Actualización: En un comunicado los gobiernos de Ogun y Lagos informaron que el peleador británico y el conductor se encuentran estables y se les hará seguimiento médico.

“Anthony Joshua y otro pasajero fueron evacuados inmediatamente a una instalación especializada en Lagos. Los médicos han realizado varias evaluaciones clínicas y han confirmado que ambos pacientes están estables y no requieren ninguna intervención de emergencia en este momento. Se ha convocado un equipo médico integral que continuará vigilándolos de cerca”, indicó.

Anthony Joshua sufrió heridas leves fue trasladado a un hospital cercano. Según las investigaciones, el exceso de velocidad pudo haber sido la causa del trágico accidente.

De acuerdo con el mencionado medio, Joshua -que se encuentra de vacaciones en el país africano- iba a bordo de una Jeep Lexus que chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, estado de Ogun.

“Era un convoy de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua estaba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. (…) El pasajero que iba junto al conductor y Joshua fallecieron en el acto“, dijo un testigo presente en la escena.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

El peleador inglés tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo, luego de la aplastante victoria por nocaut sobre Jake Paul, contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua noquea a Jake Paul, quien visita la lona incontables veces

· Jake Paul reacciona a trágico accidente de Joshua: “Rezo por las vidas perdidas”

· Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos