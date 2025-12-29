Exceso de velocidad habría causado accidente donde Anthony Joshua resultó herido

El trágico accidente automovilístico donde Anthony Joshua resultó herido y dos personas fallecieron en una autopista en Nigeria habría sido causado por exceso de velocidad, según informaron las autoridades en las primeras investigaciones sobre el hecho.

A través de un comunicado, el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria indicó que el Jeep Lexus, donde iba Joshua con tres personas más, perdió el control tratando de adelantar y chocó con el camión estacionado en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, estado de Ogun.

“Los resultados preliminares indican que el Jeep Lexus, que se sospechaba que circulaba a una velocidad superior a la legalmente establecida, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y se estrelló contra un camión estacionado a un lado de la carretera”, informó.

From victory celebrations to heartbreaking news.

A fatal car accident in Lagos reportedly involved Anthony Joshua. Two lives lost.#AnthonyJoshua pic.twitter.com/0rLlY4yrk4 — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 29, 2025

“Las principales causas de los accidentes, el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos, constituyen infracciones de tráfico graves y siguen estando entre las principales causas de accidentes de tráfico mortales en las carreteras nigerianas”, añadió.

Asimismo, la policía y prensa en Nigeria informaron que los fallecidos fueron dos ciudadanos británicos, pero sus identidades no han sido divulgadas completamente. Según reportes, las víctimas serían su entrenador personal y coach de rehabilitación/alto rendimiento y fuerza y acondicionamiento.

Bbaseyi Boluwatife, portavoz del Comando de Policía del Estado de Ogun (Nigeria), confirmó a CNN que Anthony Joshua -que sufrió heridas leves- se encuentra bien en el hospital y está respondiendo al tratamiento.

Recordemos que Joshua se encuentra de vacaciones en el país africano, ya que sus padres son nigerianos, tras la victoria por nocaut sobre Jake Paul. El peleador inglés tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

