Roy Jones critica a Jake Paul tras cancelación de pelea con Davis

Roy Jones Jr. criticó a Jake Paul por insultar a Gervonta Davis tras la cancelación de su pelea de exhibición luego de que ‘Tank’ fuera demandado por agresión y privación ilegal de la libertad.

En entrevista con FightHub TV, Jones Jr. indicó que Paul sabía en lo que se estaba metiendo cuando firmó el contrato con Tank Davis, ya que no es la primera vez que tiene problemas legales.

“Jake Paul sabía lo que era antes de firmar la pelea. No es la primera vez que (Davis) tiene un caso de agresión contra una mujer. Sabías lo que era cuando firmaste el contrato, así que no te enojes ni lo insultes ahora, ni hables mal de él. Ya sabías lo que era cuando te metiste en eso. Vamos, hermano, ¿sabes a lo que me refiero? Solo no hagas eso”, dijo.

Jake Paul aseguró que Gervonta Davis no es un profesional y que trabajar con él fue una pesadilla. Crédito: Julio Cortez | AP

Después de la cancelación del duelo, Jake Paul arremetió contra Gervonta Davis al llamarlo “basura humana ambulante” y comentó que fue lo mejor porque no quería darle popularidad a un maltratador de mujeres.

Recordemos que Tank Davis fue demandado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad hace pocos días. El incidente habría ocurrido en un club nocturno en Miami Gardens, Florida, el pasado 27 de octubre.

Esto causó la cancelación de la disputa que había sido muy criticada desde que se anunció por la diferencia de peso entre ambos, ya que Jake Paul pelea en las 200 libras y Gervonta Davis en 135 libras, pero los peleadores llegaron a un acuerdo e iban a subir al ring en un peso pactado de máximo 195 libras.

Gervonta Davis aceptó una lucrativa pelea con Jake Paul, pero se canceló por sus problemas legales. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

