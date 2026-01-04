Amanda Serrano impone su ley en San Juan y retiene sus títulos mundiales pluma

Amanda Serrano volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras del boxeo femenino mundial. La puertorriqueña defendió con éxito sus campeonatos mundiales peso pluma (126 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al imponerse por decisión unánime a la mexicano-estadounidense Reina Téllez, este sábado en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Decisión unánime y tarjetas claras para Amanda Serrano

Los jueces marcaron el combate a favor de Serrano con puntuaciones de 98-92, 97-93 y 97-93, reflejando el dominio técnico y la experiencia de la campeona boricua a lo largo de los asaltos.

Con este resultado, Amanda Serrano mejoró su récord profesional a 48-4-1, consolidándose como una de las boxeadoras más exitosas de todos los tiempos.

Tras el combate, la campeona elogió a su rival al asegurar que Téllez fue “una gran guerrera”, destacando su valentía al aceptar la pelea con apenas tres semanas de preparación.

Reina Téllez, una rival de emergencia que dio batalla

Reina Téllez (13-1-1) ingresó al combate como reemplazo de última hora luego de que Erika Cruz fuera descartada tras arrojar un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje.

A pesar del poco tiempo de aviso, Téllez ofreció una actuación competitiva y exigió al máximo a la veterana campeona, incluso provocándole una notable hinchazón y moretón en el ojo derecho.

Además, fue la primera ocasión en que Téllez disputó un combate con asaltos de tres minutos, un formato ya habitual para Serrano desde hace varios años.

Experiencia y fortaleza, las claves de Serrano

El último combate de Reina Téllez había sido en septiembre pasado en Orlando, Florida, donde completó ocho asaltos. Sin embargo, la experiencia y el ritmo de Amanda Serrano marcaron la diferencia en el pleito disputado en Puerto Rico.

La campeona boricua se mantiene además a un nocaut de igualar el récord histórico de Christie Martin, quien ostenta 32 nocauts en el boxeo femenino.

Jonathan ‘Bomba’ González conquista título interino AMB

La velada también dejó un nuevo campeón puertorriqueño. Jonathan ‘Bomba’ González se proclamó campeón interino peso mosca (112 libras) de la AMB tras vencer por decisión unánime a Yankiel Rivera, con tarjetas de 114-113, 116-111 y 117-110.

González mejoró su récord a 29-4-1, con 14 nocauts, y logró su segundo campeonato mundial como profesional.

Triunfos de Jan Paul Rivera y Henry ‘Moncho’ Lebrón

En otro combate destacado, Jan Paul Rivera (14-0, 7 KO) se impuso por decisión mayoritaria a Alfredo Cruz (10-4-1, 5 KO) en un cerrado duelo peso pluma pactado a ocho asaltos.

Por su parte, Henry ‘Moncho’ Lebrón (21-0, 11 KO) mantuvo su invicto al noquear en el séptimo asalto al estadounidense Juan Tapia (14-5, 5 KO) en un combate peso superpluma (130 libras).

