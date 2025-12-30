Lesiones de Anthony Joshua podrían ser peor de lo que se pensaba

Las lesiones que sufrió Anthony Joshua en el trágico accidente automovilístico, donde fallecieron dos de sus amigos cercanos en Nigeria, podrían ser peor de lo que se pensaba, según un reporte del Daily Mail.

De acuerdo con el medio británico, Joshua habría sufrido lesiones en la rodilla y en las costillas, pero no son tan leves como las autoridades del país africano informaron.

“Se teme que las lesiones del accidente automovilístico de Anthony Joshua sean peores de lo que se pensaba. Las fuentes dicen que la mega pelea de Tyson Fury de 100 millones (de libras) está en juego en medio de posibles lesiones internas y el trauma psicológico de ver a amigos cercanos muertos”, informó.

From victory celebrations to heartbreaking news.

A fatal car accident in Lagos reportedly involved Anthony Joshua. Two lives lost.#AnthonyJoshua pic.twitter.com/0rLlY4yrk4 — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 29, 2025

“Una persona de su círculo íntimo planteó la posibilidad de lesiones en las costillas y la rodilla, a pesar de que las autoridades nigerianas minimizaron la magnitud del daño sufrido por Joshua”, añadió.

Según un comunicado del Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria, se presume que el Jeep Lexus -donde se trasladaba Anthony Joshua con tres personas más- iba a exceso de velocidad cuando perdió el control tratando de adelantar y chocó con un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, estado de Ogun.

Sus amigos cercanos Sina Gami -entrenador personal- y Latif Adoyele -coach de rehabilitación/alto rendimiento y fuerza y acondicionamiento- fallecieron en el acto. Solo el conductor y Joshua sobrevivieron.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

Recordemos que el peleador británico se encuentra de vacaciones en el país africano, ya que sus padres son nigerianos, tras la victoria por nocaut sobre Jake Paul a principios de mes. El peleador inglés tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua sobrevive a trágico accidente en Nigeria que cobró dos vidas

· Exceso de velocidad habría causado accidente donde Anthony Joshua resultó herido

· Jake Paul reacciona a trágico accidente de Joshua: “Rezo por las vidas perdidas”