Confirman que los dos fallecidos en el accidente eran amigos cercanos de Joshua

La promotora Matchroom Boxing confirmó que las dos personas que fallecieron en el accidente en el que estuvo involucrado Anthony Joshua en Nigeria, eran dos amigos cercanos del excampeón mundial de peso pesado.

En un comunicado, la promotora informó que Sina Ghami y Latif Adoyele -también miembros del equipo de Joshua- son las víctimas fatales del incidente y envió sus condolencias a las familias.

“Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Lagos, Nigeria, esta mañana. Con profunda tristeza se ha confirmado que dos amigos cercanos y miembros del equipo, Sina Ghami y Latif Adoyele, han fallecido trágicamente. Matchroom Boxing y 258 BXG confirman que Anthony sufrió lesiones en el accidente y fue trasladado al hospital para recibir atención médica”, dijo.

From victory celebrations to heartbreaking news.

A fatal car accident in Lagos reportedly involved Anthony Joshua. Two lives lost.#AnthonyJoshua pic.twitter.com/0rLlY4yrk4 — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 29, 2025

“Se encuentra estable y permanecerá en observación. Nuestro más sentido pésame y nuestras oraciones están con las familias y amigos de todos los afectados, y pedimos que se respete su privacidad en este momento increíblemente difícil. No se harán más comentarios en este momento”, concluyó.

Sina Gami era su entrenador personal y Latif Adoyele era el coach de rehabilitación/alto rendimiento y fuerza y acondicionamiento. Hasta el momento Joshua no se ha expresado oficialmente sobre lo ocurrido.

Según un comunicado del Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria, se presume que el Jeep Lexus -donde se trasladaba Anthony Joshua con tres personas más- iba a exceso de velocidad cuando perdió el control tratando de adelantar y chocó con un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibidan en Makun, estado de Ogun.

Recordemos que Joshua se encuentra de vacaciones en el país africano, ya que sus padres son nigerianos, tras la victoria por nocaut sobre Jake Paul a principios de mes. El peleador inglés tenía previsto regresar al ring en febrero o marzo contra Tyson Fury, pero estos planes podrían cambiar tras lo sucedido.

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua sobrevive a trágico accidente en Nigeria que cobró dos vidas

· Anthony Joshua noquea a Jake Paul, quien visita la lona incontables veces

· Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos