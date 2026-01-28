Sergio Mora no cree que el Canelo tenga un demoledor regreso a los cuadriláteros

Saúl Álvarez viene de una dura derrota contra Terence Crawford. El boxeador mexicano planea su regreso al ring en septiembre de 2026. Sin embargo, el excampeón Sergio Mora considera que el Canelo ya es un “viejo” y su mejor versión ya pasó.

El último combate del Canelo fue en septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Saúl Álvarez perdió contra Terence Crawford por decisión unánime. Los jueces determinaron que el estadounidense se llevó el triunfo por 116-112, 115-113 y 115-113. Pasará un año para que el tapatío vuelva a subirse al cuadrilátero.

En unas declaraciones para DAZN Boxing, Sergio Mora considera que los mejores tiempos del Canelo ya quedaron atrás. Saúl Álvarez tiene 35 años. Mora tildó de “viejo” al peleador mexicano.

“A estas alturas, Canelo es un viejo de 35 años. 68 peleas profesionales, ha boxeado desde que tenía 15 años. Ya no puede pelear, así que no vamos a ver al gran libra por libra que fue Canelo”, dijo el excampeón mundial superwelter del CMB.

Saúl Álvarez, acostumbrado a dos peleas por año, bajará su cuota de combates debido a su proceso de recuperación tras la cirugía de su codo derecho. Sergio Mora ve con dificultad el regreso demoledor del Canelo.

“Ni siquiera estamos viendo nocauts de Canelo porque eso es lo que pasa cuando empiezas a ir hacia atrás como peleador. Cuando las piernas ya no te sostienen, empiezas a pensar en los rounds finales. Empiezas a pensar en cruzar la meta. Empiezas a pensar en tu salud”, explicó.

Cuándo volverá a pelear el Canelo

Se estima que Saúl Álvarez vuelva al ring el 12 de septiembre de 2026. El Canelo tendría una pelea en Riad, Arabia Saudita, en el marco de la “Mexico Against the World”. Hasta ahora se desconoce quién podría ser el rival del mexicano. Erik “Terrible” Morales analizó recientemente a unos posibles candidatos.

