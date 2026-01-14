Orden de arresto contra Gervonta Davis: el campeón de la AMB vuelve al centro de la polémica

Gervonta “Tank” Davis, campeón mundial de peso ligero de la AMB, vuelve a acaparar titulares fuera del ring. Las autoridades de Miami Gardens emitieron una orden de arresto contra el boxeador estadounidense en relación con un presunto caso de violencia doméstica ocurrido en octubre.

Emiten orden de arresto contra Gervonta Davis

La orden fue emitida por cargos que incluyen detención ilegal, agresión e intento de secuestro, según confirmaron las autoridades locales. El incidente habría ocurrido el 27 de octubre en un club nocturno de Miami Gardens.

Durante una rueda de prensa ofrecida el miércoles, el oficial ejecutivo de la policía de Miami Gardens, Emmanuel Jeanty, informó que el departamento trabaja en conjunto con el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para localizar a Gervonta Davis.

The Miami Gardens Police Department have issued an arrest warrant for Gervonta Davis following an alleged domestic violence incident last October.



Davis will be charged with battery, false imprisonment and attempted kidnapping, according to officials. pic.twitter.com/wZARmWbrQ6 — Ring Magazine (@ringmagazine) January 14, 2026

La denuncia presentada por su expareja

Días después del presunto incidente, la exnovia del boxeador, Courtney Rossell, presentó una demanda civil. En el documento, obtenido por ESPN, se señala que Davis ingresó al club nocturno donde Rossell trabajaba como camarera VIP y la habría agredido en una habitación trasera sin cámaras de seguridad.

Según la denuncia, el boxeador la agarró por la parte posterior de la cabeza con una mano y la sujetó por la garganta con la otra, arrastrándola por una escalera, la cocina y la salida trasera del local, antes de agredirla físicamente en el estacionamiento. Posteriormente, Davis la habría soltado, dejándola con sus compañeras de trabajo. La víctima presentó moretones en el brazo izquierdo.

Las cámaras respaldan la versión de la víctima

La policía de Miami Gardens confirmó que revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del club, las cuales corroboran la versión de la denunciante, reforzando los señalamientos incluidos en la demanda civil.

La víctima declaró que conocía a Davis desde 2022 y que mantuvo una relación sentimental con el boxeador durante aproximadamente cinco meses, misma que terminó un mes antes del incidente.

Impacto en su carrera y pelea cancelada

La demanda fue presentada dos semanas antes de que Gervonta “Tank” Davis enfrentara a Jake Paul en un combate programado en el Kaseya Center de Miami. Sin embargo, Davis fue retirado de la pelea y finalmente Paul se midió ante Anthony Joshua en diciembre.

Antecedentes legales de Gervonta Davis

Este caso se suma a una serie de problemas legales que han marcado la carrera del campeón de la AMB. Davis ha enfrentado anteriormente cargos relacionados con violencia doméstica y huir del lugar de un accidente automovilístico.

Aunque varios de esos casos fueron desestimados, en 2023 fue sentenciado a 90 días de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional por un caso de atropello y fuga en Baltimore.

El futuro deportivo y legal de Gervonta Davis queda ahora bajo la lupa, mientras las autoridades intensifican su búsqueda y el mundo del boxeo sigue de cerca el desarrollo de este nuevo episodio.

