Canelo Álvarez en la mira de Cristian Mbilli por cinturón supermediano del CMB

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombró oficialmente a Christian Mbilli como nuevo campeón regular de las 168 libras. Tras este anuncio, el boxeador camerunés puso de inmediato al mexicano Saúl Canelo Álvarez en su lista de objetivos prioritarios.

Mbilli recibió el nombramiento durante los tradicionales Martes de Café en la Ciudad de México que lleva a cabo el CMB.

El pugilista africano ahora es el monarca absoluto tras quedar vacante el puesto que antes ocupaba Terence Crawford.

La ambición de Christian Mbilli

El nuevo campeón reconoció el respeto que siente por la trayectoria del Canelo Álvarez dentro del boxeo profesional. Sin embargo, afirmó que está listo para aceptar el reto de enfrentarlo en el corto plazo.

“Para mí, Canelo sigue siendo el número uno. Es una pelea muy peligrosa, pero ojalá se pueda dar. Hablaré con mi equipo y, si hay oportunidad, la tomaremos”, sostuvo Mbilli tras obtener el ascenso a campeón regular y ser preguntado por el mexicano.

Durante la conferencia del CMB, Mbilli señaló que una posible sede para medirse a Canelo Álvarez sería Arabia Saudita. El equipo del peleador buscará iniciar conversaciones para concretar el combate en septiembre.

El respaldo de Mauricio Sulaimán en este combate

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, no descartó una futura unificación entre Mbilli y Canelo Álvarez. El dirigente explicó que el nuevo monarca tendrá obligaciones defensivas que cumplir próximamente.

Sulaimán mencionó que la Junta de Gobierno del organismo definirá el camino para el camerunés. En esa ruta aparecen nombres importantes, pero el más atractivo para el negocio sigue siendo Canelo Álvarez.

La división de los supermedianos vive un momento de gran movimiento por la calidad de sus integrantes. Además de Canelo Álvarez, aparecen en el panorama peleadores como Jaime Munguía y Hamzah Sheeraz.

Mbilli se autodenominó como el hombre a vencer ahora que posee la corona regular del organismo verde y oro. El atleta confía en que su estilo agresivo sea suficiente para tentar a Canelo Álvarez a una negociación.

¿Próximos pasos para el tapatío?

Por ahora, Canelo Álvarez no tiene un compromiso oficial pactado para el mes de septiembre. Esto deja una ventana de oportunidad para que las promotoras evalúen el impacto de un choque contra Mbilli.

El boxeador tapatío suele elegir sus retos con base en el legado y los beneficios económicos. Una pelea contra el nuevo monarca del CMB, Canelo Álvarez, representaría defender su posición de privilegio en la categoría.

Canelo Álvarez perdió todos sus cinturones del Supermediano ante Terence Crawford (AP Photo/John Locher)

Finalmente, el equipo de Mbilli espera una respuesta positiva para iniciar los entrenamientos de alto nivel.

